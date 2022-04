O deputado Ezequiel Neiva assegurou junto ao senador Confúcio Moura, a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Escondido, na Linha 6, no município de Colorado do Oeste.

O projeto prevê uma ponte de concreto com 43 metros de extensão, com investimento estimado em R$ 3,5 milhões. Ezequiel Neiva recebeu garantias do investimento para o município de Colorado e região em audiência com o senador Confúcio Moura, em Brasília.

O projeto, de acordo com o parlamentar, está em fase final de elaboração pela prefeitura de Colorado, para que o recurso possa ser transferido para a conta do município. “O prefeito Ribamar está empenhado na elaboração do projeto e logo poderá iniciar o processo licitatório para contratar a empresa que executará a obra”, observou o deputado.

Ezequiel Neiva afirma que a construção da ponte de concreto sobre o rio Escondido, na Linha 6, vem sendo reivindicada por produtores da região dos municípios de Colorado, Cerejeiras e Cabixi. Disse a Linha 6 é responsável pelo escoamento de grande parte da produção de grãos na região e a atual ponte de madeira não tem suportado o peso dos veículos que transportam grãos.

“O senador Confúcio Moura conhece os quatro cantos do Estado e sabe exatamente onde investir para que o Estado continue crescendo. A construção da ponte é investir no agronegócio, um dos principais alicerces da economia rondoniense” explicou Ezequiel Neiva ao agradecer o senador Confúcio Moura pela liberação do recurso.