Em nota enviada à redação do Extra de Rondônia, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Rondônia esclarecer que não há envolvimento de servidores da autarquia na operação realizada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 7, em Vilhena.

A operação, denominada de “Overdrive”, que está em sua segunda fase, investiga a compra de veículos automotores com desconto de tributos por meio da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim para posterior revenda, com ou sem o uso pelas transportadoras envolvidas (leia mais AQUI).

Na nota, o Detran explica que não houve busca e apreensão em nenhuma unidade da autarquia no Estado e nem nas residências de servidores do órgão.

“O Detran tem colaborado com todas as investigações, tem contribuído com a Polícia Federal no sentido de esclarecer e combater a prática de crimes”, destaca.