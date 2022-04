No final da noite desta quinta-feira, 07 de abril, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o espelho da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 – a prova de redação foi aplicada no dia 21 de novembro (digital e manual) e no dia 09 de janeiro (pessoas privadas de liberdade, reaplicação e para os novos inscritos no Enem 2021).

No entanto, a vista pedagógica da prova de redação e o resultado dos treineiros serão divulgados no dia 10 de abril (domingo), após às 10h (horário de Brasília). O participante já pode baixar o espelho da prova de redação no site do Enem.

Na redação do Enem 2021, apenas 22 participantes conseguiram nota 1.000 na redação e 95.788 zeraram, em um total de 2.414.855 redações corrigidas. A média dos participantes na redação do Enem 2021 foi de 634,16 pontos na média geral.

TOTAL DE NOTA MIL (POR UF):

São Paulo – 01

Rio de Janeiro – 04

Pernambuco – 03

Bahia – 03

Ceará – 01

Minas Gerais – 05

Rio Grande do Norte – 01

Paraíba – 01

Rio Grande do Sul – 01

Goiás – 01

Paraná – 01