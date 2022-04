Na manhã desta sexta-feira, 8, a dona de casa Jucinéia Rosa Dias, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para divulgar uma ação entre amigos que está promovendo para arrecadar fundos para construir adaptações em sua casa para seu filho que é cadeirante.

De acordo com Jucinéia ela não pode trabalhar fora, pois tem problemas graves de saúde e vive apenas de um salário mínimo que o filho Caio Henrique recebe do governo e o valor mal dá para despesas do dia a dia.

A mãe conta que sua casa precisa de adaptações para dar maior conforto e qualidade de vida ao filho e não tem condições financeiras para realizar as obras.

O Extra de Rondônia já produziu duas matérias sobre a situação de Jucinéia, mas infelizmente ela não conseguiu nenhuma ajuda. Leia (AQUI) e (AQUI).

Entretanto, agora ela está promovendo uma ação entre amigos para tentar arrecadar fundos e construir as adaptações necessárias para que Caio tenha uma melhor qualidade de vida.

Quem quiser e puder ajudar entre em contato com ela no telefone (69) 98447-0079 ou qualquer doação será bem-vinda no Pix 90873670230.