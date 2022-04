Acidente envolvendo uma moto Yamaha YBR 125 e uma picape Mitsubishi aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 8, no centro de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da caminhonete trafegada pela Avenida das Nações (BR-435), quando colidiu com o motociclista que saía de frente à agência do Banco do Brasil.

No choque, o motoqueiro sofreu alguns ferimentos e foi levado para o hospital São Lucas pelo Corpo de Bombeiros.

A moto não tinha placa e o condutor não portava nenhum tipo de documento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e acionou a perícia.