Uma garota de nove anos chamou a Polícia Militar e relatou que seu pai é morador de rua e usuário de drogas e que ele abusou dela durante um ano.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a menina contou aos militares que estava brincando com amigas na Praça do Mensageiro na Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, quando avistou seu pai, com isso, foi até ele e deu lhe um abraço, mas notou que ele estava embriagado e provavelmente também sob efeito de entorpecente.

Durante o abraço, o pai teria dito, “vamos ali que vou te mostrar um negócio que você vai gostar”, com medo, a menina tentou se desvencilhar, porém, o pai a segurou pelo braço, mas ela conseguiu sair, correu e chamou a polícia.

Quando a PM chegou o homem tinha se evadido do local. Todavia, a garota relatou aos militares que durante um ano o pai a violentou, só parou quando a mãe descobriu e o denunciou, desde então ele passou a morar nas ruas.

A guarnição entrou em contato com o Conselho Tutelar que passou a acompanhar a ocorrência, indo até a casa da mãe da menor e confirmando que o local não era adequado para a criança, haja vista, que a mãe estava na companhia de vários homens e consumia bebidas alcoólicas, inclusive a própria menor disse que no local as pessoas também fazem uso de drogas.

Durante o registro da ocorrência, a polícia recebeu informação que o suspeito havia voltada para a praça.

Com isso, a guarnição foi ao local e deu voz de prisão ao suspeito, sendo conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).