Um homem foi preso na noite de sábado, 9, após ameaçar duas mulheres com um facão e chamá-las de “gordas e vagabundas”, em Vilhena.

De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi chamada em um prédio no centro de Vilhena, onde um homem armado com um facão ameaçava duas mulheres.

Ao chegar ao local e em contato com as vítimas, relataram aos militares que o suspeito identificado pelo apelido de “Beto Doido” mora no imóvel e alguns dias vêm proferindo palavras ofensivas e até ameaças de morte contra elas.

Contudo, na noite de sábado, mais uma vez, o homem em visível estado de embriaguez alcoólica, passou a perturbar o sossego dos vizinhos, com isso, as mulheres pediram para que ele parecesse, caso contrário chamariam a polícia.

Todavia, com raiva o homem se apossou de um facão, e subiu até o terceiro piso do prédio onde as mulheres estavam e falou que iria matá-las, porque além de “gordas” eram também “vagabundas”.

O homem só não conseguiu atacar as mulheres porque elas conseguiram trancar a porta do apartamento e de imediato ligaram para polícia.

O suspeito foi localizado e preso. Porém, mesmo diante dos policiais o homem não se intimidou e continuou ameaçando as mulheres dizendo, “gorda” você vai pagar com a vida”.