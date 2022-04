Um homem identificado por Jander Magno, de 30 anos, está desaparecido desde a noite de ontem após cair do barco que estava pescando com mais três amigos, no rio Barão do Melgaço, cerca de 90 quilômetros de Vilhena.

Informações dão conta que a embarcação apresentou problemas e os pescadores estavam tentando resolver, quando o rapaz se desequilibrou e caiu no rio.

Contudo, os amigos tentaram ajudar, mas ele desapareceu nas águas.

Após o incidente, os pescadores conseguiram arrumar a embarcação e chegaram num sitio, onde pediram ajuda e depois foram até ao Guaporé, onde a polícia foi informada.

Porém, somente na manhã deste domingo, 10, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi ao local fazer buscas.