A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) abriu nesta segunda-feira (11/04) as inscrições para a disputa do Campeonato Rondoniense Sub-20. O prazo de inscrição vai até o dia 29 de abril.

De acordo com o Departamento de Competições da FFER, a competição terá o mesmo formato da edição anterior em grupos com jogos de ida e volta dentro de cada chave. Terão condição de jogos os atletas nascidos a partir de 2022. As inscrições para o Estadual Sub-20 devem ser acompanhadas do Termo de Participação e demais documentos, poderão ser realizadas e protocolizadas na FFER de forma presencial (no horário de funcionamento da entidade), ou seja, das 8hs às 14h e/ou pelo e-mail eletrônico: ro.competicao@cbf.com.br.

O Departamento de Competições lembra que os clubes (profissionais e/ou amadores filiados) interessados em participar do Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20 – 2022 devem também protocolar juntamente com o termo de participação, os seguintes documentos:

– Certidão Negativa de débitos junto à FFER e ao TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia);

– Estar com os recadastramentos para o ano de 2022 recolhidos na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e na FFER;

– Juntar documento referente ao CNPJ atualizado pela Receita Federal;

– Autorização do proprietário do estádio (Governo ou Município) para uso do mesmo durante seus mandos de jogos.

O Campeonato Rondoniense Sub-20 garante vaga nas disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Copa do Brasil Sub-20.