Na série “Arcane”, a tecnologia avança com o passar dos anos e a população carente da Subferia se apresenta mais vulnerável, enquanto a população de Piltover possui cada vez mais benefícios proporcionados pelos avanços tecnológicos.

Fora da ficção, o desenvolvimento tecnológico e o futuro do trabalho atingem a classe trabalhadora.

Nesse contexto, nota-se um problema procedente da falta de vagas no trabalho e a inexperiência com as novas tecnologias.

Nesse cenário, primeiramente, percebe-se que a escassez de vagas no trabalho deve-se à ascensão da tecnologia. Para Pierre Lévy, “Toda nova tecnologia cria seus excluídos”.

Tal tecnologia está presente em empresas, visto que começam a substituir a mão de obra humana pelas máquinas eficientes, devido ao número de pessoas qualificadas para comandar as máquinas que se apresenta menor. Assim, é preciso ter uma atenção voltada para as funções desses trabalhadores em seus respectivos empregos.

Além disso, a inexperiência dessas pessoas em relação aos avanços tecnológicos atinge sua capacidade ao desempenhar suas atividades no ambiente de trabalho.

Na série “Westworld”, os empregados precisam ter conhecimento sobre as novas atualizações dos robôs do parque para fazer os ajustes necessários. Dessa forma, é possível notar que a grande necessidade se encontra em formas de manter o conhecimento requalificado desses grupos de trabalhadores de acordo com os avanços da tecnologia, para que não seja preciso realizar a demissão deles.

Portanto, é indispensável que medidas sejam tomadas para a resolução desse problema. Desse modo, cabe ao governo oferecer o amparo necessário para o ambiente de trabalho com leis que exijam das empresas um treinamento de requalificação dos seus trabalhadores.

Além disso, é preciso que as empresas que utilizam a mão de obra humana ofereçam cursos que auxiliem seus funcionários para obter uma boa recepção de novas tecnologias e garantam uma qualidade de vida para seus empregados e, também, um resultado gratificante para o empregador.