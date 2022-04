O Porto Velho venceu na tarde deste domingo (10/04) o Real Ariquemes por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pelo jogo de ida da semifinal do segundo turno do Campeonato Rondoniense 2022.

Os gols da vitória do Porto Velho foram marcados por Yan, duas vezes, enquanto que Leo Mineiro descontou para o Real Ariquemes.

Com o resultado, o Porto Velho precisa de um simples empate para chegar à final do segundo turno do Estadual. Já o Real Ariquemes precisa vencer por mais de um gol para avançar à decisão do turno. Caso o Real Ariquemes vença por um gol de diferença, o duelo será definido nas cobranças de penalidades.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 15h45 (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O Jogo – O Porto Velho iniciou a partida em ritmo acelerado. Logo a um minuto, Edson derrubou Marcelo na área e o árbitro Edevaldo José Ferreira assinalou a penalidade. Na cobrança, Yan abriu o placar para a Locomotiva. Aos sete, Yan recebeu na área e bateu para superar o goleiro Rodrigo, marcando o segundo. Aos 22′, Léo Mineiro chutou cruzado para superar o goleiro Martins e descontou para o Real Ariquemes. Nos minutos finais, o Porto Velho teve nova oportunidade. Yan encontrou Lagoa livre, que entrou na área e chutou cruzado para fora.

Na volta do intervalo, as duas equipes alternaram bons momentos na partida. Aos oito minutos, Leleco recebeu livre na área e finalizou, mas o goleiro Martins defendeu. Aos 10′, Lagoa recebeu dentro da área e chutou forte, mas o goleiro Rodrigo fez grande defesa. Aos 24′, Kiko Alagoano cobrou falta e a bola passou rente a trave. Aos 35′, Maicon finalizou, mas a bola passou próxima a trave. Já, aos 41′, Lagoa avançou em velocidade e tocou para Ariel, que chutou cruzado para fora.