O fisiculturista João Bond brilhou em sua estreia no mundo das competições neste final de semana, ao participar do 1º Campeonato Estadual Mato-Grossense de Fisiculturismo, realizado em Cuiabá (MT) no sábado 09, sendo organizado por Helder Falcão e pela NPC que é a mais importante federação deste esporte no mundo todo.

Bond, de 23 anos, competiu na categoria “Open A”, com limite de atletas até 77 quilos, e competiu nas provas para Estreantes, Novice e Open A, conseguindo excelente classificação em todas elas. Ele ficou em terceiro entre os Estreantes; em quarto na Novice e foi vice-campeão na Open A, num desempenho fora de série para uma primeira competição de tal nível.

A competição contou era aberta a atletas de todo o país, e foi disputada por expoentes do fisiculturismo regional, além de contar com participação de estrelas do esporte em âmbito internacional, caso de Bruna Miyagi, que já participou do Mister Olympia e foi árbitra no evento deste final de semana.

A importância do campeonato pode ser medida pelos organizadores, que no caso da NPC, que promove o mais tradicional torneio do mundo, o Mister Olympia, e que no Brasil participa da promoção do Arnold South America, evento de grande importância no cenário internacional. A Muscle Tan esteve presente, realizando a pintura corporal dos competidores.

Ele foi treinado por Daniel Bin, atleta campeão brasileiro, com suporte do nutricionista Danyel Lorenzo, ambos preparadores de atletas, além da personal Sandra Krauser, que é pós-graduada em Biomecânica e Fisiologia do Exercício, e teve participação vital no trabalho desenvolvido pelo atleta.

Ele teve apoio e patrocínio do Instituto Aline Marques, De Shape Vilhena, Farma e Formula Vilhena, W Fitness Vilhena, Armazém Fit Store Vilhena e da Macro Materiais de Construção.

João Bond é natural de Vilhena, e contou com total apoio de sua família para participar do campeonato, tendo viajado para a capital do Mato Grosso em companhia da mãe, Gabrielle Bond Silva e da esposa Karolayne Bráz.

Após as conquistas deste brilhante final de semana, Bond faz planos para continuar competindo em alto nível e promete levar o nome de Vilhena e do Estado de Rondônia pelo Brasil e mundo afora mostrando a qualidade dos desportistas de nossa terra.