Após o assassinato de Firmino Moreira da Silva Neto, de 21 anos, conhecido por “Bigode”, na noite de segunda-feira, 11, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, policiais militares entraram em ação e em pouco tempo prenderam três pessoas, apreenderam a arma do crime, drogas e recuperam uma motocicleta com registro de furto, e duas bicicletas, em Vilhena. Leia (AQUI) e (AQUI).

De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, após colherem informações com vizinhos da vítima, os militares começaram a fazer buscas e chegaram numa casa no mesmo bairro, onde estava uma garota de 14 anos, um garoto de 16 e um homem de 20, este identificado pelas iniciais P.H., conhecido por “Boquinha”, sendo que a informação dava conta que ele era o autor dos disparos contra “Bigode”, e recentemente teria sido batizado na facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em incursão no imóvel, foi localizado a moto Honda CG Titan 160 placa NCZ-7G83, usada na fuga do crime, duas bicicletas novas, sendo uma Colli de cor preta e uma Lotus de cor rosa, as quais não possuem nota fiscal, uma balança de precisão, 21 invólucros com substancia aparentando ser cocaína e crack, no bolso do adolescente J.V., que pilotou a moto para fuga de P.H., havia uma tesoura que utilizava para recortar embalagem da droga e R$ 58,00 em dinheiro. Além disso, foram localizados seis estojos de munição calibre .38 deflagrados.

O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar os menores de idade na delegacia durante o registro da ocorrência.