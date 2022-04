Em nota divulgada na tarde desta terça-feira, 12, a Seccional Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Rondônia, através da Comissão de Proteção e Defesa Animal, externou pesar pelo trágico desfecho do resgate da onça-pintada, ocorrido no último sábado, 9, município de Vilhena.

A entidade pediu que medidas jurídicas sejam tomadas, com rigorosa análise do protocolo utilizado no resgate, bem como investigação das possíveis causas da morte do animal.

Para a OAB, “o fato revela problemas de natureza estrutural no que se refere ao cuidado, resgate e recuperação de animais selvagens no estado de Rondônia”.

O CASO

O animal foi capturado, com uso de tranquilizante, após invadir uma área onde ficam caminhões de combustíveis do aeroporto Brigadeiro Camarão (Leia AQUI e AQUI). Horas depois, o felino morreu. Até o momento não há nenhuma explicação oficial das autoridades que participaram da ação.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA DA OAB NA ÍNTEGRA:

Nota pública sobre onça pintada que morreu durante resgate em Vilhena

A Seccional Rondônia da OAB vem a público, por meio da Comissão de Proteção e Defesa Animal, externar profundo pesar pelo trágico desfecho do resgate de uma onça pintada, ocorrido no município de Vilhena no último sábado, dia 09 de abril de 2022.

Diante do triste episódio, é de extrema importância que sejam criadas políticas públicas relacionadas ao manejo e proteção dos animais silvestres.

Importante, ainda, que todas as medidas jurídicas sejam tomadas, com rigorosa análise do protocolo utilizado no resgate, bem como investigação das possíveis causas da morte do animal, a fim de evitar que tragédias ambientais como esta voltem a ocorrer.

O fato revela problemas de natureza estrutural no que se refere ao cuidado, resgate e recuperação de animais selvagens no estado de Rondônia e demonstra a urgente necessidade de uma integração entre órgãos do poder público e sociedade civil para garantir que, em eventos futuros, o resultado final possa ser positivo (leia mais AQUI).