A deputada federal Jaqueline Cassol (Progressistas), com sua atuação parlamentar, tem promovido a formação profissional e conscientização sobre direitos femininos por meio do projeto ‘Empoderamento da Mulher’ realizado em Rondônia.

A deputada destinou para o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) uma emenda extra orçamentária no valor de R$ 700 mil em 2019, via Ministério da Educação.

Nos últimos seis anos, o projeto de empoderamento, formou mais de 2 mil mulheres em 46 turmas. As aulas presenciais ou via Internet aconteceram em 52 municípios. Foram ofertadas 3.590 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica, ambiental para que possam adquirir conhecimentos sobre direitos da mulher, empreendedorismo, matemática, português, tecnologias e saúde.

O projeto também ensinou sobre equidade de gênero, inserção no mercado de trabalho e construção da autonomia. Cada uma das alunas recebeu, durante três meses, auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 para compra de materiais, alimentação e transporte.

DEPOIMENTOS- Jaqueline da Conceição, 42 anos, mora no ramal Santa Luzia em Guajará-Mirim, distante 428 quilômetros de Porto Velho, (RO). A técnica de enfermagem cursou aulas online sobre como cuidar de idosos. Na última sexta-feira (08) à noite, ela e mais 37 estudantes participaram no campus da Avenida Calama do IFRO da solenidade de diplomação de mais uma turma. “Me sinto mais confiante para ajudar as pessoas e é uma oportunidade de trabalho”, disse Conceição.

Com outros cinco cursos no currículo, Marcelina Nunes, 34 anos, moradora do bairro Aponiã, Zona Leste da Capital, sonha com a graduação como técnica de enfermagem. O curso de cuidadora de idoso lhe inspirou a seguir novos caminhos. “Eu não esperava ser selecionada e o curso me trouxe segurança e estímulo para continuar estudando. É gratificante tudo que aprendi”, diz.

“Hoje, a maior renda da minha família é do trabalho que consegui. O curso me ensinou a ser mais forte, ter autonomia e ser independente”, diz Francisca Feitosa, 51 anos, moradora do bairro Igarapé. Casada, mãe de 3 filhos, ela concluiu a formação como cuidadora de idoso e ganhou emprego logo em seguida. Cuida de uma pessoa de 95 anos de idade com diagnóstico de Alzheimer.

Aos 12 anos de idade, Taiana Soares perdeu parte da visão. Mas agora, aos 39, foi uma das pessoas que concluiu a formação sobre empoderamento da mulher e não quer parar de estudar. “Conheci mais sobre leis e os direitos das mulheres. Vou aprimorar meus conhecimentos a partir de agora”, disse a pedagoga.

TRANSFORMAÇÃO – Jaqueline Cassol participou do evento, conversou com as estudantes, falou ao público e entregou diploma das formandas. “Muito feliz em saber que nosso trabalho como parlamentar tem ajudado mulheres como vocês a conquistar novas oportunidades na vida e se sentirem poderosas”, disse.

Leila Reis, coordena o projeto no Campus do IFRO na Avenida Calama. “A educação é transformadora. Elas passaram a ter maior renda e ganharam autonomia. Algumas estão se planejando para fazer curso superior”, declara.

Coordenadora de inclusão social da pró-reitoria de extensão do IFRO, Cristiane Silvestre diz que o projeto iniciou em 2012, foi descontinuado e ganhou forças no mandato da deputada.

“Se não fosse ela (Jaqueline Cassol) o projeto de empoderamento da mulher não existiria. E estamos nos preparando para novas turmas com os recursos que serão investidos”, disse.

Em 2022 serão destinados para o IFRO R$ 2,6 milhões para que o projeto não acabe.