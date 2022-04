As impressionantes imagens obtidas com exclusividade pelo site Jaru Online, demonstram toda a ação de dois criminosos durante uma fuga dramática em ato continuo a um roubo contra uma família na cidade de Jaru/RO, no último sábado (09). (Reveja aqui).

As movimentações e diálogos foram capturados por uma câmera instalada no interior da caminhonete roubada, as gravações registraram desde o momento da saída da residência da família vítima, até a interceptação feita pela Polícia Militar no perímetro urbano da cidade vizinha, Ariquemes.

Um dos acusados o menor de 17 anos, Alexandre Barbosa de Oliveira, foi baleado e morreu ao fim da gravação, seu parceiro Devanildo Ribeiro de 18 anos foi socorrido em estado grave.

Ao todo, as filmagens registram quase uma hora de ação, porém editamos os principais momentos em um vídeo de 8:56m.

A câmera frontal da caminhonete, registra o atropelamento de um Policial Militar em um bloqueio montado a cerca de 20 km de Ariquemes.

Ao passarem, os criminosos foram acompanhados pela polícia e seguiram em alta velocidade realizando ultrapassagens de veículos pela direta, logo em seguida ouve-se disparos efetuados pela polícia, que logo é revidado pelos ocupantes da caminhonete, com tiros de revólveres, em dialogo um informa ao outro que sobrou apenas duas balas.

Em dado momento um dos acusados, supostamente o menor, entra em desespero e começa a suplicar por intervenção de Deus para os livrarem daquela situação, enquanto isto o condutor segue em alta velocidade realizando manobras arriscadas adentrando ao perímetro urbano de Ariquemes, estranhamento ele segue pela Avenida Capitão Silvio, indo de encontro ao Batalhão de Polícia Militar. Já próximo, os disparos são intensificados, e o condutor da caminhonete desvia para o canteiro central atropelando algumas palmeiras e caindo em uma vala. Em meio ao som de muitos tiros, é possível ouvir os acusados pedindo pela mãe e orando suplicando perdão a Deus por seus pecados, logo em seguida silenciam.

