Um vilhenense que nas horas vagas procura se divertir com sua família indo pescar no rio Barão do Melgaço, nas proximidades do São Lourenço, procurou a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 12, para fazer um alerta sobre um peixe que está se proliferando na região de Vilhena, o Candiru.

Segundo o rapaz ficou surpreso ao praticar sua pesca esportiva e pegar apenas Candiru. Para alertar pescadores e banhistas ele gravou imagens para mostrar que o rio está cheio desse tipo de peixe que é um parasita e as pessoas tem que tomarem muito cuidado.

Candiru se alimenta de sangue, causa pequenos cortes ao entrar no corpo, que podem provocar hemorragia.

Candiru é uma espécie de peixe-gato de água doce parasita da família Trichomycteridae, nativa da Bacia Amazônica, onde é encontrada nos países da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, e Peru.

