Por convocação do prefeito João Pavan, o Município de Alto Paraíso realiza na noite desta quarta-feira 13 Audiência Pública para que a sociedade civil organizada discuta a instalação de um Conselho Municipal de Segurança Pública na cidade, visando criar um organismo plural e participativo a fim de atuar no setor, discutindo, apresentando propostas e trabalhando para garantir a paz e o bem-estar da comunidade.

A iniciativa partiu de evento realizado em fevereiro passado, ocasião em que se promovia uma outra audiência pública, onde o tema tratado era a problemática das drogas na cidade e suas consequências, ocasião em que o então Delegado Regional da Polícia Civil, Rodrigo Camargo, presente na reunião, alertou as autoridades e lideranças locais a respeito de eventual risco de desativação da Delegacia de Polícia Civil alto-parisiense, aconselhando que houvesse uma movimentação coletiva em torno da questão para evitar tal retrocesso.

Como a instalação da delegacia da Civil na cidade foi fruto de uma luta incansável da comunidade travada em 2.018 (FOTO), liderada na ocasião por lideranças como o falecido Padre José Leylson Alfredo, e com a participação em peso da sociedade dada a questão da necessidade do enfrentamento da violência, imediatamente o prefeito João Pavan instituiu uma comissão para organizar o encontro desta noite a fim de esclarecer e discutir o assunto.

Será o momento em que convidados de fora representando o governo do estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Polícia Militar e outros, irão dialogar com a sociedade local representada através de associações, empresários, políticos e a população em geral, tendo oportunidade de debater o assunto e compor o Conselho que cuidará de todos os assuntos relacionados a Segurança Pública em Alto Paraíso, como um organismo representativo da coletividade.

O ex-governador Daniel Pereira, que na época da instalação da Delegacia de Polícia Civil de Alto Paraíso era o gestor do Estado, e que faz parte do Conselho Nacional de Segurança Pública, garantiu presença no encontro, que deve contar também com deputados e integrantes da representação regional da Casa Civil e da Polícia Civil.

O próprio delegado Rodrigo Camargo, que está afastado do comando da regional em virtude de ser pré-candidato às eleições deste ano, também foi convidado para ser consultado pela sociedade local a respeito de seu alerta e em agradecimento a seu gesto de preocupação com a questão.

“Isso se faz necessário pois não é a primeira vez que notícias como esta preocupam a nossa população, e chegou o momento de garantirmos não apenas a permanência de nossa delegacia, mas sim a sua consolidação através de investimento em recursos humanos, com delegado titular permanente na cidade, estrutura de trabalho, equipamentos, viaturas e suporte para que a Polícia Civil consiga garantir seu pleno funcionamento e cumprir seu papel no sistema de segurança à nossa população”, argumentou Pavan.

A realização da Audiência Pública mobilizou a cidade e a perspectiva é que o auditório da Prefeitura Municipal fique lotado na noite desta quarta-feira, a partir das 19 horas, quando acontece o encontro.

O evento terá cobertura ao vivo pela Rádio Cidade FM e será transmitida através de lives nas redes sociais oficiais do Município.

(Na foto, cena da inauguração da Delegacia de Polícia Civil de Alto Paraíso, que ocorreu em 2.018)