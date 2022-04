O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em atendimento à solicitação da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste celebrou o convênio nº 362/PGE-2021, referente a revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida.

O investimento na reforma que totaliza R$ 966.692,19 (novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) é resultado do projeto “Governo na Cidade”. A ação incluiu serviços de pavimentação, instalação elétrica, paisagismo, instalação de bancos de concreto e pergolado na praça.

De acordo com o secretário da Seosp, Erasmo Meirelles, a reforma traz maior conforto para a população que frequenta o local. “A revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida visa o desenvolvimento, a promoção, comercialização, divulgação do turismo em âmbito estadual e vem de encontro com o programa de Planejamento Urbano contribuindo com a qualidade de vida da população”, comentou.

O município de Colorado do Oeste fica distante 755 km de Porto Velho e tem uma população de cerca de 20 mil habitantes.