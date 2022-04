Acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta aconteceu na manhã desta quinta-feira, 14, no bairro Jardim américa, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto seguia pela Avenida Beno Luiz Graebin, quando próximo à Avenida 1711, esquina colidiu com a ciclista.

No choque, ambas caíram e sofreram ferimentos, sendo socorridas a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para a Polícia Técnica Científica (Politec) fazer a perícia, depois registrou a ocorrência.