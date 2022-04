Seis dos novos vereadores da Câmara de Chupinguaia estão em Brasília (DF), desde o início da semana.

O grupo está lá com o objetivo de “buscar emendas parlamentares e tratar de demais assuntos de interesses desta municipalidade”. Essa é a mesma justificativa dos seis parlamentares que aparece no sistema do Portal da Transparência do Legislativo.

Para ir até a capital federal, cada vereador recebeu 4 diárias, no valor total de R$ 2.800,00, saindo do município na segunda-feira, 11, e com data de retorno para este sábado, 16. Além das diárias, cada um recebeu R$ 1.892,52 para passagem/combustível. Dessa forma, cada um recebeu R$ 4.692,52. No total, a despesas é de R$ 28.155,12 para que os vereadores Toninho Bertozzi (presidente da Casa de Leis), Fernando Pereira, Ronaldo Barbosa, Ederson Fassicolo e Vanderci Campos “alicate” se desloquem até Brasília.

Contudo, uma informação do Portal da Transparência chamou a atenção dos munícipes de Chupinguaia: Vanderci “alicate” teve mais uma diária confirmada, no valor de R$ 250,00, com destino para Corumbiara, na região do Cone Sul do Estado, para esta sexta-feira, 15, mesmo sem ter desembarcado em Rondônia.

O site mandou mensagem para tentar ouvir a versão de “Alicate”, mas ele não respondeu. Depois, a servidora do Legislativo, Rosimeire de Oliveira, entrou em contato com o site e garantiu que houve um equívoco. “O vereador foi em Corumbiara no dia 15 de março, e não de abril. Inclusive, eu mesma solicitei essa diária e já foi justificada. Foi um erro meu de digitação. Foi uma falta de atenção. Já foi alterado e peço desculpas ao vereador por essa situação”, esclareceu.