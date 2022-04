TROFÉU CACAU DE OURO 2022

Em Cacoal/RO, estarei realizando Edição Especial do troféu CACAU DE OURO 2022 no dia 25 de junho que abre a programação da Semana Municipal do Café e do Cacau, instituída pelo Projeto de Lei nº 118/CMC/2021 de autoria do vereador Romeu Moreira. Uma das empresas homenageadas será o renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, com inúmeras empresas como as concessionárias FIAT PSV e as recém-inauguradas concessionárias CITROËN e PEUGEOT, comandadas em Cacoal e Rolim de Moura pela arrojada empresária Poliana Miranda.

Encontro casual em Cacoal/RO, com o deputado estadual CIRONE DEIRÓ autoridade confirmada como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022, e com os irmãos arquiteta Carolina Cardinele e engenheiro civil Leonardo Rodrigues da Noroeste Engenharia na Capital do Café.

DELMAR SEPP é um dos empresários que será homenageado com o troféu CACAU DE OURO 2022. O evento acontece no dia 25 de junho em seu confortável e moderno TOLDU’S BUFFET e EVENTOS, que é também a empresa responsável pelo requintado e elegante jantar que será servido na Edição Especial que faz parte da abertura de programação da Semana Municipal do Café e do Cacau na Capital do Café.

O expert decorador MÁRCIO ERMENEGILDO será um dos homenageados com o troféu CACAU DE OURO 2022. Sua renomada empresa Márcio Ermenegildo Decorações é a responsável pela decoração elegante que receberá a Edição Especial do evento que é tradicionalmente reconhecido em todo o estado de Rondônia.

CASA & DECORAÇÃO

Registrei na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, maior loja de móveis e decoração de Rondônia com a famosa marca de móveis planejados DIMARE, o sócio proprietário Otávio Foli com sua filha Syndell Foli, uma das atenciosas consultoras de vendas do moderno e elegante empreendimento da Capital do Café.