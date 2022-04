Aconteceu no último final de semana no município de Chupinguaia, a 10º Festa do Laço Comprido, o evento foi marcado com a presença de laçadores de todo estado de Rondônia, Acre e Mato Grosso.

Foram mais de 120 inscritos e contou com um público que ultrapassou de três mil pessoas.

Na sexta feira deu início ao laço às 13h e se estendeu até às 23h, seguindo com grandioso baile até ao amanhecer o dia.

Já no sábado e domingo o evento começou às 7h da manhã e o público marcou presença, mostrando a carência de festas desta natureza que ficaram suspensos devido à pandemia.

Para os organizadores do evento, este parecia ser novidade na cidade, pois foi surpreendente a quantidade de pessoas que ali estavam prestigiando a festa.

Durante os três dias, o evento movimentou um grande público, na qual, receberam ajuda de custo de amigos, fazendeiros e comércio ligado à pecuária.

Para Wesley Araújo este evento só foi possível graças ao empenho de toda diretoria que a frente tem Toninho, Juarez e João Neto que ficaram noites sem dormir para que a festa de 10º aniversário pudesse acontecer.

“Aproveitamos aqui o espaço cedido pelo site Extra de Rondônia e agradecemos a todos os laçadores que estiveram presentes no evento e que se Deus quiser estaremos nos encontrando nas próximas festas do Laço que ainda irão acontecer em Rondônia”.

