Criado em 1998, pela jornalista e colunista social Marisa Linhares, o troféu Cacau de Ouro é um prêmio que homenageia empresas, imprensa, políticos, autoridades e personalidades que são destaques do ano na sociedade rondoniense e em outros estados.

O troféu de Cacau e Ouro sempre foi um evento conhecido pelo prestigio e elegância, e esse ano Marisa Linhares promete que não será diferente.

Os homenageados são prestigiados pela imprensa estadual, emissoras de televisão, colunas sociais, sites de grande prestígio e pela exclusiva Revista Marisa Linhares.

O último evento foi realizado em 2016, e agora voltará com uma edição especial.

Foi instituído o Projeto de Lei nº 118/CMC/2021 de autoria do vereador Romeu Moreira a “Semana Municipal do Café e Cacau” que acontece no período de 25 de junho a 02 de julho, em Cacoal.

Aproveitando que o projeto foi aprovado, Marisa Linhares recebeu um convite muito especial do vereador para realizar uma edição exclusiva em 2022.

O evento será realizado no dia 25 de junho, e faz parte da programação de abertura da semana de eventos relacionados ao Café e Cacau, e contará com presença de empresários e autoridades do setor de todo o estado.