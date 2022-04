A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D’ Oeste, através da Secretaria de Assistência Social realizou a entrega de 600 kg de peixes tambaqui nesta quarta feira 13 de Abril.

A entrega foi realizada na quadra do CRAS pela Secretaria de Assistência Social Elvina Antunes e Presidente da Câmara Municipal Vereador José Wilson representando o Prefeito Jurandir e Vice Prefeito Ney.

As famílias beneficiadas com os peixes foram as que estavam cadastradas no programa social do município.