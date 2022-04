Nesta fase de conversar e alinhamentos políticos com vistas às eleições deste ano, muito se fala pelos bastidores acerca do MDB, um dos partidos mais presentes na história do Estado e com grande capilaridade regional entre os municípios graças a representatividade da legenda em cargos eletivos municipais.

O estranhamento se deve ao fato do partido ainda não se apresentar alinhado com outras agremiações e sem estar composto em bloco para enfrentar a sucessão estadual, posto sempre ter sido protagonista em momentos semelhantes nas eleições passadas, regularmente lançando candidaturas, e já tendo o comando do Executivo em três mandatos.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o deputado federal Lúcio Mosquini, presidente regional do MDB, o partido está dialogando e buscando seu posicionamento na cena. “Mas trata-se de um grupo muito plural e grande, com várias ideias e posicionamentos, portanto não posso responder por todos. Mas, estamos trabalhando, buscando consenso interno e conversando com as legendas e lideranças com que temos pontos em comum e afinidades”, afirmou.

Com relação às candidaturas majoritárias, é muito provável que, desta vez, não haja concorrente do partido ao Executivo, mas há expectativa de que Amir Lando possa mesmo estar representando os emedebistas na corrida ao Senado Federal.