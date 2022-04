Na noite de quarta-feira, 13, um motociclista foi detido por policiais militares após protagonizar uma fuga alucinada colocando sua vida em risco e de terceiros, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pelas ruas do bairro Cidade Verde II, quando os militares observaram um homem que conduzia uma moto fazer um retorno na contramão de direção, fato quer chamou a atenção do PMs.

Com isso, foi feito acompanhamento do motociclista e dado ordem de parada, porém, o mesmo não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, por diversas ruas e avenidas do bairro.

Contudo, após cometer todos os tipos de crimes de trânsito, o rapaz abandonou o veículo e tentou continuar a fuga a pé, porém, foi detido na Avenida 1705.

Perguntado o porquê da fuga, o mesmo disse que não era habilitado.

Contudo, além disso, a moto estava com a pintura adulterada, sendo de cor original amarela e estava pintada de cor vermelha.

Diante dos fatos, o jovem foi levado para a delegacia de Polícia Civil e amoto apreendida e encaminhada para o pátio da Ciretran.

