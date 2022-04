O deputado estadual Alex Silva (Republicanos), realizou no último dia 7, a entrega de equipamentos ao Batalhão da Polícia de Fronteiras e Divisas do Estado de Rondônia – BPFRON.

O valor total do investimento de emenda parlamentar do deputado, foi de R$265 mil reais, usado na aquisição de drones para patrulhamento e tabletes, já entregues para a unidade. Além de, 2 embarcações para patrulhamento fluvial e mais 200 medalhas mérito policial de fronteira, que ainda está em fase de regulamentação, e em breve também será entregue à corporação.

Na cerimônia de entrega estiveram o comandante-geral da PMRO, Cel. PM Padilha, o comandante do BPFRON, Maj. PM Jairo, o coordenador do FUNRESPOM, Ten. PM Laerte, coordenador estadual do grupo Universal nas Forças Policiais, Pr Sandro e Pr Ivanildo Santos. Na oportunidade, o parlamentar recebeu uma placa de homenagem pela atenção e parceria que tem tido com a segurança pública de Rondônia.

“Quero agradecer ao Cel Padilha pela placa de homenagem, e mais uma vez, quero parabenizar a todos os policiais do BPFRON pela excelência dos serviços de combate aos crimes transfronteiriços e pelas duas operações realizadas nos últimos dias, onde foram apreendidos 1.466kg de cocaína, e na outra 5kg de maconha”, disse o deputado.