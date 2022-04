Policiais militares prenderam na noite de quinta-feira, 14, S.B., após se envolver em dois acidentes, o primeiro com uma vítima de apenas um ano e oito meses, na cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Fiat Palio trafegava pela Rua Paraná, bairro Alvorada, quando perdeu o controle de direção e bateu no portão de uma casa.

Com o impacto, o portão caiu em cima de um bebê de apenas um ano e oito meses, no qual estava na companhia de mais dois irmãos que brincavam no quintal da residência.

Contudo, o motorista fugiu do local, mas vizinhos anotaram a placa do carro e chamaram a polícia. A criança sofreu ferimentos e foi socorrida ao Hospital Municipal São Lucas.

Durante atendimento da ocorrência, os militares foram informados que um veículo com as mesmas características do envolvido no acidente que derrubou o portão e feriu a criança, havia batido em um caminhão numa borracharia.

Com isso, a guarnição foi ao local e confirmou se tratar do automóvel descrito pelas testemunhas.

O condutor estava em visível estado de embriaguez alcoólica, sendo convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual apontou 1,27 miligramas de álcool por litro de ar expedito pelos pulmões, constatando a embriaguez.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil.