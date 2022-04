Em ofício enviado ao presidente da Caixa Econômica Federal – CEF, Pedro Duarte Guimarães, na quarta, 13, o deputado federal Mauro Nazif – PSB/RO solicitou a instalação de um posto de atendimento no município de Costa Marques/RO.

Esta é uma demanda altamente necessária para a população da região, especialmente para as pessoas idosas, que têm lutado incansavelmente por essa reivindicação, como a Sra. Maria de Lourdes Pontes e o radialista Sr. Zé Giovani, que precisam se deslocar por mais de 200 km até o município de São Miguel do Guaporé para ter acesso a uma agência da Caixa.

Já houve uma agência da CEF no município, que atendia 18 mil pessoas de Costa Marques e 4 mil do distrito de São Domingos, mas foi fechada há alguns anos. “Pensando no papel social da Caixa, especialmente para as pessoas idosas e para a parcela mais carente da população, que recebe auxílios, benefícios, aposentadorias e pensões, muitas vezes sendo a única renda dessas pessoas, é de extrema importância a implantação de uma agência ou posto de atendimento no município de Costa Marques”, disse Nazif.