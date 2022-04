Em trabalho conjunto, a Polícia Militar de Cerejeiras e Colorado do Oeste detiveram um homem e apreenderam diversas armas de fogo e munições na área de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares do Núcleo de Inteligência (NI) investigavam uma ocorrência de furto de armas ocorrida na 2ª eixo, quando chegaram numa chácara na estrada da secretaria de obras e detiveram um homem identificado pelas iniciais J.A., no qual em sua posse havia diversas armas de vários calibres, além de munições.

Indagado, o suspeito disse que nada sabia sobre as armas furtadas, mas que possuía algumas armas de fogo, pois presta serviço consertando armamento.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia e Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.