O governador Marcos Rocha assinou a ordem de serviço para a retomada do projeto de asfaltamento da RO-370, mas conhecida com Rodovia do Boi, estrada que interliga o Sul do Estado à região da Zona da Mata.

Um dos idealizadores desse projeto quando foi diretor-geral do DER, o deputado Ezequiel Neiva afirma que a notícia é motivo de comemoração, em especial para o município de Corumbiara, por onde os trabalhos são iniciados.

Nesta quinta-feira o parlamentar percorreu o trecho da RO-370 de Corumbiara até o distrito de Vitória da União, e conversou com funcionários que estão construindo os alojamentos dos funcionários que irão trabalhar na obra. Ezequiel Neiva explica que a Rodovia do Boi tem o total de aproximadamente 180 quilômetros, do município de Corumbiara, no Sul do Estado, até Parecis, na região de Rolim de Moura. Disse que o projeto inicial do Governo é para asfaltar cerca de 90 quilômetros, de Corumbiara até o Trevo da Pedra.

“Dos quase 90 quilômetros de asfalto, o governador assinou a ordem de serviço de dois lotes de 10 quilômetros cada, vencidos pela empresa Andrade Vicente. Os outros três lotes, que somam quase 70 km, serão assinados nos próximos dias, tendo a empresa Castilho como vencedora da licitação”, detalhou o deputado.

Ezequiel Neiva ressaltou que estava muito ansioso pelo início das obras. Neiva recorda que, quando esteve à frente da direção-geral do DER, trabalhou nesse projeto de asfaltamento da Rodovia do Boi. “Assinamos a ordem de serviço, mas a empresa vencedora não conseguiu tocar a obra, prejudicando toda a população rondoniense. Agora, duas grandes empresas estão sendo contratadas”, comemorou o parlamentar.