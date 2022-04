A deputada federal (Jaqueline Cassol), recebeu nesta quarta-feira (13) em seu gabinete em Brasília (DF), uma comitiva da cidade de Vilhena, distante 707 quilômetros de Porto Velho (RO).

Entre os visitantes estavam o prefeito, Eduardo Japonês e os vereadores Zé Duda e Wilson Tabalipa. A deputada confirmou para o prefeito e os vereadores mais investimentos públicos na cidade, por meio da destinação de emendas parlamentares.

Serão investidos na saúde R$ 1,8 milhão. “A deputada Jaqueline Cassol é uma grande parceira da cidade, temos várias ações realizadas e em andamento que foram possíveis graças aos investimentos da parlamentar na cidade, com suas emendas”, disse o prefeito.

No dia 22 de março, o Ministério da Saúde, depositou na conta da prefeitura de Vilhena o valor de R$ 1,8 milhão para investir no Mutirão de Cirurgias de Cataratas e Pterígio em Vilhena, beneficiando também a população dos municípios do Cone Sul.

Com sua atuação parlamentar, Jaqueline Cassol já tinha destinado já R$ 2.450 milhões, que totalizam R$ 4.250 milhões para a realização do mutirão de cirurgias de cataratas e pterígio.

Eduardo Japonês lembrou que o mandato da deputada tem ajudado no crescimento da cidade.

“Essa união entre Executivo, Legislativo e as diversas esferas do poder público trazem resultados verdadeiros. Contatos construtivos, reuniões produtivas e diálogo respeitoso entre as partes é o que faz a cidade, o Estado e o país ir para frente”, destacou.

Jaqueline Cassol já destinou para Vilhena recursos para todas as áreas, saúde, educação, esporte, segurança, infraestrutura, Assistência Social entre outras.