Depois de uma derrota surpreendente na estreia do Brasileirão em pleno Allianz Parque, para o Ceará, e uma goleada histórica sobre o Independiente Petrolero (Bolívia), pela Libertadores, o Palmeiras encara o Goiás neste sábado (16), às 16h30, em busca da reação no campeonato nacional.

Por conta da maratona de jogos, o técnico Abel Ferreira seguirá rodando o elenco para atuar no Estádio Hailé Pinheiro, conhecido como estádio da Serrinha, em Goiânia. Nomes como o do lateral-esquerdo Piquerez e do meio-campista Danilo, devem voltar a figurar entre os titulares.

“No Brasileiro, cada jogo é decisivo, cada jogo é uma final e vamos a Goiânia em busca do resultado positivo”, disse o atacante Breno Lopes, que foi titular na Libertadores e deu uma assistência na vitória . histórica da última terça-feira (12) no Allianz Parque.

O Goiás se reforçou com 17 jogadores ao longo desses quatro meses de temporada, e estreia também um novo técnico diante do Palmeiras. Trata-se de Jair Ventura, que estava sem clube desde a saída do Juventude.

A equipe goiana até começou bem o campeonato estadual, mas acabou iniciando uma sequência ruim no fim e ficou com o vice-campeonato ao perder as duas finais contra o Atlético Goianiense.

Na estreia do Brasileirão 2022, o Goiás foi até o Couto Pereira e perdeu por 3 a 0 do Coritiba, no confronto de times que estão voltando para a Série A nesta temporada. Os atacantes Luan, campeão com o Atlético-MG da Libertadores em 2013, Pedro Raul, Vinícius e o volante Nicolas, são dúvidas para a partida.

Um dos nomes que chega ao Esmeraldino para o nacional é o volante Matheus Sales, cria da base palmeirense que foi campeão da Copa do Brasil 2015 pelo Verdão.

“Estou muito feliz de estar aqui (Goiás), é um grande desafio em um grande clube, mas venho preparado pra jogar. Sei que sábado temos um grande jogo contra o Palmeiras, o clube que me revelou. Estou preparado, o elenco também está. Não conheço muito ainda do elenco, mas espero fazer um grande jogo no sábado”, disse o novo contratado do Goiás.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Palmeiras

Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data e hora: sábado (16/4), às 16h30

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

GOIÁS: Tadeu; Diego, Da Silva (Sidnei), Reynaldo e Hugo (Danilo Barcelos); Caio Vinícius, Fellipe Bastos (Matheus Sales), Danilo Barcelos (Dadá Belmonte), Apodi e Élvis; Renato Júnior (Luan). Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez (Kuscevic), Murilo e Piquerez (Jorge); Danilo (Atuesta), Zé Rafael (Jailson), Gabriel Veron (Wesley) e Raphael Veiga (Navarro); Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.