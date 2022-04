Cursos técnicos gratuitos, do Governo de Rondônia, estão disponíveis para os municípios de Guajará-Mirim, Cabixi e Nova Brasilândia, na modalidade presencial.

As formações têm carga horária de 800 a 1600 horas e oferecem formação de nível médio com o objetivo de capacitar o aluno com conhecimentos teóricos e práticos, nas diversas atividades do setor produtivo.

As oportunidades estão com inscrições abertas no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Estão disponíveis 39 vagas por turma, nas opções de estudo concomitante (aluno cursa o ensino médio na escola de origem e faz o curso no contraturno da escola regular) e subsequente (alunos que já concluíram o ensino médio), sendo a idade mínima de 16 anos.

Em Guajará-Mirim, a capacitação ofertada é no Curso Técnico em Suporte e Manutenção de Informática, do eixo tecnológico Informação e Comunicação. As aulas acontecerão no período noturno, das 18h às 22h, e estão previstas para iniciarem dia 16 de abril, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rocha Leal.

Com inscrições prorrogadas, para Cabixi, está disponível o Curso Técnico em Suporte e Manutenção de Informática, do eixo tecnológico Informação e Comunicação. As aulas acontecerão no período noturno, das 18h às 22h, e estão previstas para iniciarem hoje, 18 de abril, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Anchieta.

Também com extensão no período de inscrições, em Nova Brasilândia, as vagas estão abertas para o Curso Técnico em Recursos Humanos, do eixo tecnológico Gestão e Negócios. A previsão de início das aulas é dia 19 de abril, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no período vespertino, das 13h30 às 17h30.