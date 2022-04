Uma motocicleta Honda CG 125 Titan de cor azul, placa NBD-9599/Cerejeiras, que tinha sido furtada foi recuperada por policiais militares, em Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que estacionou sua moto na Avenida José Roberto, no centro de Corumbiara e se ausentou, porém, ao retornar não encontrou seu veiculo no local deixado.

A vítima ainda relatou que saiu a pé e quando chegou próximo ao posto WSR na Avenida Itália Franco, observou um homem conhecido pelo apelido de Jhone Morto com sua motocicleta conversando com três homens, e um deles ao perceber a vítima puxou uma faca da cintura e correu em sua direção.

Com isso, a vítima com medo correu e achou um local onde se escondeu até a chegada da viatura.

A vítima ainda disse aos policiais que identificou dois dos três homens que estavam com Jhone Morto, sendo o Titela e o outro era o padrasto de um homem conhecido por Galo Cego, o terceiro que correu atrás dele com a faca não sabe quem é.

De posse das informações, os PMs passaram a fazer buscas pela região, localizando a moto e dois suspeitos próximos ao parque de exposição, porém, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram pulando muros e cercas, não sendo possível capturá-los.

A motocicleta estava com licenciamento atrasado e por isso foi recolhida ao pátio da Ciretran.