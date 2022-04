O projeto “Plantar o Futuro” distribuiu durante o ciclo das Pré-Assembleias 2022 da Sicoob Credisul e ações paralelas, 6.310 mudas de ipês.

A ação realizada desde 2020 nasceu da ideia de substituir os arranjos florais de mesas das reuniões de negócios de cada ponto de atendimento, e assim, contribuir para a restauração de paisagens e áreas degradadas. O acompanhamento do crescimento das árvores acontece por meio de registros fotográficos dos cooperados e divulgação nas redes sociais.

No processo assemblear presencial foram entregues 2.700 mudas nas unidades de Porto Velho e região, 2.200 no Mato Grosso e 1.060 em Vilhena. Em uma ação paralela, os colaboradores da agência de Tangará da Serra (MT) plantaram no dia 26 de fevereiro, 350 mudas na escola municipal Décio Furigo região de Deciolândia em Diamantino (MT). A iniciativa contou com a parceria do Lions Clube e dos alunos da instituição. Outra ação do projeto foi à doação de 180 floreiras para serem instaladas em pontos das principais avenidas de Vilhena (RO).

O “Plantar o Futuro” vai de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) que pretendem minimizar os problemas sociais, econômicos e ambientes até 2030. O Brasil definiu ainda a meta de restaurar 12 milhões de hectares de paisagens em áreas degradadas, além de recuperar o seu potencial ambiental.

A ação desenvolvida pela Sicoob Credisul atende ao ODS 15 que busca proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Com a meta de plantar 10 mil novas árvores em 2022, o “Plantar o Futuro”, se estenderá em outras ações. Saiba mais sobre os projetos e ações realizados pela Sicoob Credisul no site www.sicoobcredisul.com.br e redes sociais Facebook e Instagram.