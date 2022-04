Após greve de três dias percorrendo ruas e avenidas de Cerejeiras, professores conseguiram, na noite desta segunda-feira, 18, a aprovação, na Câmara de Vereadores, do projeto de lei que garante a implantação do Piso do Magistério de 33,24% na carreira em Cerejeiras (leia mais AQUI e AQUI).

O projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares, com a participação, na tribuna da Casa de Leis, do diretor municipal do Sintero, Jesus Rodrigues da Penha. Ele fez uma análise da luta da categoria e o que representa o projeto na valorização dos professores desse município.

Em entrevista ao Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 19, Penha disse que a aprovação do projeto é resultado das lutas que enfrentou a categoria. “Tivemos várias reuniões com o Executivo e chegamos a este consenso da implementação do Piso na carreira, que é proposta do SINTERO, proporcionando valorização ao profissional de carreira, quanto maior tempo de trabalho, maior o salário. A PL teve 100% de aprovação dos vereadores”, avalia.

Contudo, Penha explica que a luta da categoria não para por aí. “Este foi o meio que encontramos para fixar o Piso Nacional na Carreira, porém nossa luta não para por aqui e temos ainda muito a conquistar. Para que a lei fosse regulamentada, tivemos que abrir mão de alguns direitos já conquistados, mas o importante que garantimos o Piso na Carreira. A vida continua e novas conquistas teremos”, complementa.

Agora, com a aprovação no Legislativo, a prefeita Lisete Marh deve sancionar o projeto e o Executivo – conforme promessa feita à categoria – fará o pagamento do Piso de forma retroativa desde janeiro deste ano.

De acordo com Penha, o Executivo prometeu o pagamento já na folha do mês de abril.