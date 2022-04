Uma reunião pública realizada na noite da terça-feira, 19, estabeleceu a instalação da irmandade Alcóolicos Anônimos (AA) em Alto Paraíso, cidade da região do Vale do Jamari.

O encontro, que foi realizado no Salão Paroquial da matriz da Igreja Católica na cidade, contou com a participação de representantes e pastorais, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Câmara de Vereadores, Centro de Referência em Assistência Social, Imprensa, professores, psicólogas, padre e pessoas da comunidade, além de integrantes do AA de Machadinho do Oeste, Jaru e Ariquemes.

Foi a segunda ação pública de Alcóolicos Anônimos em Alto Paraíso este ano, sendo que a primeira aconteceu em fevereiro passado, ocasião em que a irmandade participou da Semana de Combate às Drogas promovida pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, assim como promoveu uma reunião de recuperação nas dependências da unidade da Fazenda da Esperança existente na cidade.

No encontro, os presentes tiveram a oportunidade de conhecer melhor os princípios e fundamentos de Alcóolicos Anônimos, assim como ouviram depoimentos de membros do grupo, a fim de compreender a dinâmica das reuniões.

No final do evento, ficou decidido que AA se instalará na cidade a partir de agora, em sala que pertence a complexo da igreja matriz, bem no centro de Alto Paraíso, e promoverá reuniões de recuperação semanais, todos os sábados, entre 16 e 128 horas.

A reunião inaugural foi marcada para o próximo dia 30.