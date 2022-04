Desde o começo do século 21, empresas modernas optaram por automatizar seus processos manuais com o objetivo de otimizar o tempo de trabalho e evitar erros humanos.

Essa atitude fez com que diversas empresas encontrassem muito mais produtividade, e os colaboradores pudessem focar em outros projetos.

A mesma coisa aconteceu com administradoras de condomínio. Com o surgimento de softwares de administração de condomínios, as empresas economizam tempo e dinheiro, além de oferecerem um serviço mais completo, ágil e com maior qualidade para seus clientes.

Administradoras que não buscam modernizar seus processos, acabam ficando para trás, perdendo clientes e espaço no mercado.

Por conta disso, administradoras de condomínios estão buscando cada vez mais soluções eficientes para modernizar a gestão condominial. A melhor forma de fazer isso é utilizando um software para gestão de condomínios.

Como funciona um software para gestão de condomínios?

Essas plataformas digitais servem para tornar mais simples e prático todo o trabalho da gestão condominial. Contam com diversos recursos e funcionalidades desenvolvidos especialmente para o trabalho com gestão de condomínios.

O aplicativo para gestão de condomínios uCondo, por exemplo, conta com os seguintes recursos:

Avisos : através da plataforma é possível criar e enviar avisos para moradores, separados por blocos, apartamentos e até mesmo pessoas;

: através da plataforma é possível criar e enviar avisos para moradores, separados por blocos, apartamentos e até mesmo pessoas; Reservas : organização da agenda das áreas comuns;

: organização da agenda das áreas comuns; Reuniões : organização da agenda de assembleias do condomínio;

: organização da agenda de assembleias do condomínio; Enquetes : criação de envio de enquetes para moradores votarem;

: criação de envio de enquetes para moradores votarem; Acessos : organização da entrada e saída de pessoas na portaria de prédio;

: organização da entrada e saída de pessoas na portaria de prédio; Chamados : centralização e formalização de solicitações, sugestões, reclamações e dúvidas de moradores;

: centralização e formalização de solicitações, sugestões, reclamações e dúvidas de moradores; Documentos : organização dos documentos do condomínio, oferecendo transparência administrativa;

: organização dos documentos do condomínio, oferecendo transparência administrativa; Manutenções : organização da agenda de atividades e manutenções do condomínio;

: organização da agenda de atividades e manutenções do condomínio; Correspondências: organização das correspondências na portaria.

Além disso, o aplicativo também conta com diversas funcionalidades financeiras, como a automatização do envio de boletos, gestão de unidades inadimplentes, relatórios automáticos, registro e cobranças de consumos.

Todas essas funcionalidades podem ser feitas através de qualquer dispositivo como celular, computador ou tablet, basta ter acesso à internet.

Como o administrador pode economizar dinheiro através de um aplicativo de gestão?

Sistemas como a uCondo, por exemplo, oferecem uma variedade de processos automáticos que reduzem muito o trabalho de administradores, dessa forma, administradoras de condomínios podem economizar na contratação de novos funcionários.

Além disso, com menos trabalho, colaboradores da empresa podem trabalhar em outros projetos como o atendimento ao cliente, ou a prospecção de novos clientes.

O sistema uCondo ainda conta com uma ótima vantagem: as taxas de compensação de boletos são bem menores do que as de bancos convencionais.

Como escolher um aplicativo de gestão?

O administrador que estiver à procura de um sistema de gestão de condomínios precisa levar em consideração todas as necessidades de sua gestão e então buscar o software que o atenda melhor.

É indicado observar a relação entre custo e benefício, como os valores de contratação do serviço e todas as funcionalidades que estarão disponíveis.

O administrador também deve ter atenção com as avaliações do sistema, com a interface, e principalmente, com o suporte ao cliente que o aplicativo vai oferecer.

Considerando todos esses pontos, será mais fácil tomar a decisão certa na hora de decidir qual sistema contratar.

O sistema uCondo possui planos a partir de R$79,00, e conta com mais de 30 recursos desenvolvidos especialmente para a gestão de condomínios eficiente. uCondo.

