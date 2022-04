Acidente envolvendo uma motoneta Biz, um CG e um carro VW Gol aconteceu na tarde desta quarta-feira, 20, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro trafegava pela Avenida 34, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Avenida Liliana Gonzaga, teria avançado a preferencial, com isso, provocado a colisão com as duas motocicletas, no qual seus condutores transitavam pela via preferencial.

No choque, um dos motociclistas sofreu ferimentos e foi levado para UPA pelo Corpo de Bombeiros.