Um homem procurou na manhã desta quarta-feira, 20, a delegacia de Polícia Civil, em Cerejeiras, para registrar que havia sido vítima de furto.

De acordo com a vítima, relatou que estava em bar consumindo bebidas alcoólicas com colegas e em dado momento, combinou um programa sexual com duas garotas que também estavam no local.

Contudo, ao chegarem no hotel, uma das meninas se recusou as fazer o programa e foi embora.

Entretanto, algum tempo depois, ele deu por falta do celular e suspeita que a garota que foi embora tenha furtado o aparelho.