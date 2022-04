O ex-secretário do Estado da Agricultura, Evandro Padovani, apoia ao homem do campo com fortalecimento da agricultura familiar, está hoje de manhã no município de Cerejeiras, visitando propriedades rurais.

Na oportunidade, o mesmo esteve vendo de perto o trabalho dos vendedores de frutas da cidade.

Evandro Padovani, por sua vez, destacou que a gestão da prefeita Lisete Marth (União Brasil) e do vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP), que fomentam as cadeias produtivas com o fortalecimento da agricultura familiar, e por meio da secretaria municipal de agricultura – (Semagri) implementaram as ações para que cheguem cada vez mais ao pequeno agricultor, beneficiando a cadeia produtiva.

Padovani, pontuou ainda que, esse suporte é muito importante, pois a diversificação de renda dos produtores pode aumentar a cada dia. Parabenizou ainda a prefeita Lisete pelo apoio que o mesmo está dando ao home do campo, enfatizou que: “Quando mais mecanismo de renda o produtor possuir, maiores serão aos avanços neste sentido e fazendo todos os esforços possíveis serão cada vez melhores a fim de garantir uma maior sustentabilidade”, enfatizou.