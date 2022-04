O Deputado Alex Silva esteve na última semana (12), no município de Ji-Paraná realizando a entrega oficial de equipamentos para o 2º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia.

O valor total do recurso investido para melhorias da unidade foi mais de meio milhão de reais, usado para a aquisição de equipamentos que serão utilizados pela tropa, como mobiliário para o auditório, estrutura para a academia e equipamentos de proteção individual para os policiais. Alguns equipamentos já foram entregues, e outros matérias ainda estão em fase final de entrega.

“É uma grande satisfação contribuir para mais essa conquista! Afinal, são mais de meio milhão de reais investidos para o desenvolvimento da nossa segurança pública, e para melhores condições de trabalho aos nossos militares de Ji-Paraná”, afirmou Alex Silva.

A cerimônia contou com a presença do comandante do 2ºBPM, Ten Cel PM Frota, e dos oficiais Maj PM Pazzinato, Cap PM Fernando dos Santos, Cap PM Roberto Bassi Sassamoto, bem como, do coordenador do grupo Universal nas Forças Policiais – UFP, Pr Sandro, dos pastores Francisco e Fágner e do Pastor Ivanildo Santos.