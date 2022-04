A família de Nilson Ribeiro, de 53 anos, está desesperada a sua procura, em Vilhena.

De acordo com informações de familiares, por volta das 11h de quarta-feira, 20, ele caminhava pela Avenida 1705 – no bairro Jardim Primavera, próximo ao Tiro de Guerra, quando teria sofrido um mal súbito e caído no meio do canteiro.

Câmeras de segurança registraram imagens quando ele caiu. Porém, não há registro se alguém o ajudou ou se ele levantou sozinho e saiu do local.

A família conta que ele tem problemas de saúde e toma remédios controlados. Com isso, ele pode estar andando pelas ruas desorientado e está com a mesma roupa que mostra a imagem dele caído no meio do canteiro central da Avenida 1705.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Nilson entrar em contado pelos telefones (69) 9-8415-8454 (sobrinha) ou (69) 9-8453-4458 (irmã).