A família de Odair Gomes, de 42 anos, está desesperada a sua procura, em Vilhena.

De acordo com Rosania Pereira de Oliveira, de 32 anos, esposa de Odair, ele é irmão do pastor Odemir Santos Gomes, de 40 anos, assassinado com tiro na nuca no dia 12 de janeiro deste ano, no setor chacareiro de Vilhena. Leia (AQUI) e (AQUI).

Odair mora com a família numa chácara na linha 145, aproximadamente 20 quilômetros de Vilhena.

Ele teria vindo a cidade na quarta-feira, 20, fazer compras para a propriedade, falou com a esposa por volta das 11h e visualizou mensagem por volta das 15h, depois disso, não mais entrou em contato com a família.

A esposa ainda relata que Odair almoçou na casa da sogra e foi visto em um supermercado na companhia de um amigo e teria o deixado em casa.

Ele estava em um carro VW Gol de cor cinza, placa NBW-0G18 – ano 2010 modelo 2011 em nome de Rosania Pereira de Oliveira.

A família ainda relata que ele estaria recebendo ameaças provavelmente por parte dos envolvidos na morte do irmão.

Porém, ele também estaria passando por problemas de saúde, ou seja, estava meio depressivo após a morte do irmão.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Odair ligar para (69) 9 9995-3205 ou (69) 9 9949-0404.