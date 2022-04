O deputado federal Mauro Nazif PSB/RO, votou a favor do destaque do PSB, que inclui alunos indígenas, quilombolas e professores da rede básica de ensino na Medida Provisória 1077/21, do Programa Internet Brasil, na terça, 19.

Mauro acredita que todos têm direito de acesso à internet, especialmente os mais vulneráveis, “O texto original só permite o acesso no programa, dos alunos da educação básica da rede pública que sejam integrantes de famílias inscritas no CadÚnico. Nosso destaque do PSB, ampliaria o alcance do programa para alunos indígenas e quilombolas, independente do cadastro no CadÚnico, bem como para professores da educação básica da rede pública de ensino. Infelizmente perdemos”, fala Nazif.