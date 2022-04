Uma recapitulação das quartas de final da Champions League

Isso pode ser apenas a melhor rodada dos quartos de final da história da Liga dos

Campeões!

Os fãs de futebol de toda a Europa teriam sido colados em seus aparelhos de

televisão ao longo dos quatro emocionantes laços, com gols, drama, reviravoltas e

giros em abundância – houve até mesmo um resultado chocante para os tempos.

Então, com a casa de apostas esportivas tornando extremamente difícil prever qual

dos quatro finalistas – Real Madrid, Liverpool, Villarreal e Manchester City – vai

levantar o famoso troféu de orelha grande no Stade de France em Paris no próximo

mês, vamos dar uma olhada em como a ação se desenrolou nas quartas de final.

Villarreal vs Bayern Munich (2-1 agregado)

Em um resultado que ninguém realmente poderia ter previsto, o lado espanhol

Villarreal enviou o Bayern Munich embalando nos últimos oito. O bem lubrificado

“Submarino Amarelo” provou ser difícil de quebrar para os bávaros, que dominaram

em grande parte os procedimentos em ambos os laços. Mas eles rapidamente

encontraram um gol no Estádio de la Cerámica – Arnaut Danjuma disparando para

casa no oitavo minuto.

Mas isso foi tudo que separou os dois lados antes do segundo encontro no Allianz, e

quando Robert Lewandowski disparou para o Bayern de volta ao empate aos 52

minutos, parecia que Villarreal tinha corrido seu curso. Mas os homens de Unai

Emery não se deitaram para os gigantes europeus, com o gol tardio de Samuel

Chukwueze mandando-os para as semifinais.

Manchester City vs Atlético Madrid (1-0 agregado)

Pode não ter sido um caso de alta pontuação, mas Manchester City vs Atlético

Madrid certamente não faltou entretenimento ao longo das duas pernas. Afinal de

contas, a equipe de Diego Simeone é famosa por sua perseverança defensiva,

então este nunca seria um adversário capaz de marcar o outro thriller como o

recente do City com o Liverpool, os estilos das duas equipes contrastaram demais

para isso.

Os espanhóis tentaram ao máximo adsorver a ameaça de ataque do City na

primeira perna, sentados e nem mesmo registrando um chute nos 90 minutos. Mas

eles acabaram sendo derrubados quando Phil Foden escorregou em Kevin De

Bruyne com 20 minutos restantes. O 0-0 no Etihad foi quase tão emocionante

quanto os empates sem gols, com os ânimos se inflamando nas etapas finais para

aumentar o drama.

Liverpool vs Benfica (6-4 agregado)

Um empate com o Benfica da Primeira Liga seria sempre uma vitória rotineira para o

Liverpool. Ibrahima Konaté e Sadio Mané deram aos Reds uma vantagem de 2×0 no

intervalo no Estádio da Luz, com o gol de Luis Díaz restabelecendo sua vantagem

de dois gols depois que Darwin Núñez puxou um para trás logo após o intervalo.

Com um olho talvez na semifinal da FA Cup contra o City, Jürgen Klopp fez grandes

mudanças para o segundo jogo em Anfield. Foi Konaté que mais uma vez abriu o

placar, mas Gonçalo Ramos empatou 10 minutos depois. As comportas abriram no

segundo período, com um Roberto Firmino dobrado cancelado por gols de Roman

Yaremchuk e Núñez para um empate em 3-3.

Real Madrid x Chelsea (5-4 agregado)

Atacando por vingança pelo Chelsea eliminando-os da Liga dos Campeões na

semifinal da última temporada, o Real Madrid encerrou a defesa do título dos Blues

com uma emocionante vitória por 5-4 no total. Karim Benzema marcou três gols em

Stamford Bridge para deixar o Chelsea com seu trabalho cortado no Santiago

Bernabéu – levando uma vantagem de 3-1 para o Madrid.

como o grande favorito para a segunda etapa. Mas os homens de Thomas Tuchel

não desistiram.

Mason Mount pegou um de volta cedo para dar esperança ao Chelsea e Antonio

Rüdiger os encabeçou de volta ao empate logo após o intervalo. Um terço de Timo

Werner significava que o Chelsea estava na terra dos sonhos, mas se transformou

em um pesadelo quando Rodrygo volleyed home e Benzema o ganhou na

prorrogação.