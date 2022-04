Acidente envolvendo duas motocicletas, sendo uma CG e uma Biz aconteceu na tarde desta quinta-feira, 21, no cruzamento da Avenida Curitiba com a Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motoneta Biz trafegava em alta velocidade pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando bateu violentamente na traseira de uma moto CG, no qual havia dois ocupantes que estavam parados no sinal esperando abrir.

No choque, o casal que estava na CG e o condutor da Biz sofreram ferimentos e foram socorridos a UPA pelo Corpo de Bombeiros.

Informação ainda dá conta que o condutor da Biz estava visivelmente embriagado e carregava uma garrafa de pinga.