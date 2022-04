A Diretoria de Competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou mudança no local da partida do Sant German na disputa da Copa do Brasil Sub-17. O clube rondoniense terá pela frente o Palmeiras-SP pelo jogo único da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17.

A partida estava marcada para o estádio Allianz Parque, porém foi transferida para a Academia de Futebol II, em Guarulhos, por opção do clube mandante.

O Sant German encara na quarta-feira, às 14 horas (horário de Rondônia), o Palmeiras-SP na Academia de Futebol II, em Guarulhos.